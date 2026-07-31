Nomura: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nomura hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 48,34 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nomura ein EPS von 34,04 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 371,71 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nomura einen Umsatz von 1 156,59 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at