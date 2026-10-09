NOMURA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NOMURA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,79 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NOMURA ein EPS von 12,70 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,37 Prozent zurück. Hier wurden 37,59 Milliarden JPY gegenüber 39,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at