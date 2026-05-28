Nomura Holdings Aktie
WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009
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28.05.2026 09:51:53
Nomura raises annual profit target 50% after record year
It seeks to post at least 750 billion yen (S$6.01 billion) in annual pretax income by the year ending March 2031Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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