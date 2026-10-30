Nomura Real Estate gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nomura Real Estate hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,69 JPY gegenüber 9,49 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 187,41 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nomura Real Estate einen Umsatz von 176,33 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at