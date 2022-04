Nomura Real Estate hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nomura Real Estate hat am 27.04.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 158,66 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 89,60 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 284,05 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,30 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 121,37 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 307,25 Milliarden JPY gesehen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 307,81 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 232,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 645,05 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Nomura Real Estate 580,66 Milliarden JPY umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 291,52 JPY und einem Umsatz von 670,27 Milliarden JPY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at