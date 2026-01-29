Nomura Real Estate legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nomura Real Estate veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,56 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 23,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nomura Real Estate mit einem Umsatz von insgesamt 183,81 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,52 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at