Nomura Real Estate öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nomura Real Estate hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46,65 JPY gegenüber 14,47 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 360,94 Milliarden JPY – ein Plus von 94,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nomura Real Estate 185,78 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 96,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 86,77 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 942,51 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 757,64 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at