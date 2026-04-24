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24.04.2026 11:02:05
Nomura Research Institute FY Profit Declines
(RTTNews) - Nomura Research Institute (NR7.F, 4307.T) reported fiscal year profit attributable to owners of parent of 15.3 billion yen compared to 93.8 billion yen, prior year. Profit per share was 26.62 yen compared to 163.56 yen. For the fiscal year ended March 31, 2026, revenue was 814.71 billion yen, up 6.5% from last year.
For the fiscal year ending March 31, 2027, the company expects: revenue of 850.0 billion yen; profit attributable to owners of parent of 119.0 billion yen; and basic earnings per share of 207.17 yen.
Shares of Nomura Research Institute are trading at 5,092 yen, up 0.33%
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