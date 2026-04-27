Nomura Research Institute legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nomura Research Institute hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 118,59 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nomura Research Institute 38,42 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 212,38 Milliarden JPY gegenüber 196,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 26,62 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nomura Research Institute ein Gewinn pro Aktie von 163,57 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,52 Prozent auf 814,71 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 764,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at