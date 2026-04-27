Nomura Research Institute: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nomura Research Institute lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,29 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,35 Milliarden USD ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,180 USD gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,41 Milliarden USD – ein Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nomura Research Institute 5,02 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at