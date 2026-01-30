Nomura Research Institute vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nomura Research Institute veröffentlichte am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 51,68 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nomura Research Institute noch ein Gewinn pro Aktie von 45,71 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nomura Research Institute in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 205,27 Milliarden JPY im Vergleich zu 191,47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

