Nomura Holdings Aktie

Nomura Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.06.2026 09:09:45

Nomura sees 30% increase in wholesale revenue as boom persists

The gains are ‘driven primarily by equity products’, the company saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nomura Holdings Inc.

mehr Nachrichten