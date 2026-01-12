NOMURA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NOMURA lud am 09.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Das EPS wurde auf 18,62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 40,68 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at