NOMURA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NOMURA präsentierte in der am 14.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

NOMURA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,43 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 40,55 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,99 Prozent auf 41,46 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte NOMURA 56,02 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 81,87 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NOMURA 60,60 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat NOMURA im vergangenen Geschäftsjahr 162,68 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NOMURA 150,26 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at