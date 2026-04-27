Nomura: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nomura hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23,39 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nomura in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 212,76 Milliarden JPY im Vergleich zu 1 079,35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 118,99 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nomura ein Gewinn pro Aktie von 111,03 JPY in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 4 758,49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4 736,74 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at