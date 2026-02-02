|
Nomura stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nomura lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 0,20 USD gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,97 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 7,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
