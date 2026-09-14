NOMURA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NOMURA hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 137,84 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 123,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat NOMURA im vergangenen Quartal 2,20 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NOMURA 1,88 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at