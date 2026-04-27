Nomura Holdings Aktie
WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009
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27.04.2026 05:22:08
Nomura stock hit after research affiliate writedown, Europe loss
The coming quarters may provide a test for CEO Kentaro Okuda as the Iran war puts a strain on the global economyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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