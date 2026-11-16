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16.11.2026 06:31:29
Nomura System: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nomura System hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,13 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nomura System ein EPS von 2,13 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 874,9 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 787,3 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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