Nomura System zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nomura System hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 787,3 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 855,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at