Nomura System zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nomura System hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,05 Prozent auf 839,8 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 736,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at