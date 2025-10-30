Nomura verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nomura hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nomura 7,87 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,32 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at