NOMURA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NOMURA hat am 13.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 126,81 JPY. Im Vorjahresviertel waren 62,89 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,75 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NOMURA 1,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at