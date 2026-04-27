Nomura vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nomura hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Nomura hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,73 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,790 USD. Im Vorjahr waren 0,730 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Nomura im vergangenen Geschäftsjahr 31,58 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nomura 31,07 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at