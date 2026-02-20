NONGSHIM: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NONGSHIM veröffentlichte am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5270,64 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4277,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 882,40 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 855,11 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 7805,15 KRW sowie einem Umsatz von 894,70 Milliarden KRW gerechnet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 29342,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 27202,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3 514,32 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3 438,73 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 29104,48 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 3 527,39 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at