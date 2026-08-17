NONGSHIM: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NONGSHIM ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NONGSHIM die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9382,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 6307,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 867,73 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 956,06 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at