NONGSHIM gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NONGSHIM hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2319,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 426,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat NONGSHIM 227,33 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 171,02 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 24705,90 KRW, nach 16118,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 14,74 Prozent auf 858,82 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 748,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at