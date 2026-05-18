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18.05.2026 06:31:29
NONGSHIM legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NONGSHIM hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5862,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 5030,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,05 Prozent auf 245,02 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,09 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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