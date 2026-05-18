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18.05.2026 06:31:29
NONGSHIM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NONGSHIM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 10394,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NONGSHIM noch ein Gewinn pro Aktie von 9021,00 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 893,04 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 934,03 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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