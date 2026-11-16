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16.11.2026 06:31:29
NONGSHIM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NONGSHIM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 5095,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8742,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 929,57 Milliarden KRW gegenüber 871,16 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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