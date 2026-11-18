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18.11.2026 06:31:28
NONGSHIM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
NONGSHIM hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2687,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NONGSHIM ein EPS von 14005,00 KRW je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat NONGSHIM 261,08 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 266,03 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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