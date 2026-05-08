Noodles Company Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Noodles Company Registered präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Noodles Company Registered -1,600 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 123,8 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 123,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at