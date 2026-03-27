Noodles Company Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Noodles Company Registered ließ sich am 25.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Noodles Company Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Noodles Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,680 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,83 Prozent auf 122,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 7,360 USD gegenüber -6,400 USD im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Noodles Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 495,09 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 493,27 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at