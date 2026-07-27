Noodles Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Noodles Company Registered präsentierte am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Noodles Company Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,48 Prozent auf 127,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 126,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at