Noodles Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Noodles Company Registered hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Noodles Company Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 120,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at