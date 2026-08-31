NoonTalk Media hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NoonTalk Media präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,010 SGD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,010 SGD je Aktie gewesen.

NoonTalk Media hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,85 Millionen SGD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,26 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at