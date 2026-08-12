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12.08.2026 06:31:29
Noor Financial Investment KSCC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Noor Financial Investment KSCC hat am 09.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Noor Financial Investment KSCC hat ein EPS von 0,02 KWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 KWD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,9 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,9 Millionen KWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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