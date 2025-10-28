|
28.10.2025 06:31:28
Noor Financial Investment KSCC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Noor Financial Investment KSCC hat am 26.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 15,46 KWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Noor Financial Investment KSCC 0,020 KWD je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,8 Millionen KWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Noor Financial Investment KSCC einen Umsatz von 3,9 Millionen KWD eingefahren.
