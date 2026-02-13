|
Noor Financial Investment KSCC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Noor Financial Investment KSCC lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 KWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Das vergangene Quartal hat Noor Financial Investment KSCC mit einem Umsatz von insgesamt 5,0 Millionen KWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,9 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren, um 2,86 Prozent gesteigert.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,070 KWD gegenüber 0,080 KWD im Vorjahr.
Noor Financial Investment KSCC hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 22,16 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 17,27 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.
