Noor Financial Investment KSCC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Noor Financial Investment KSCC hat am 21.10.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,02 KWD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 KWD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,9 Millionen KWD – ein Plus von 14,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Noor Financial Investment KSCC 3,4 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at