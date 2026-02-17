17.02.2026 06:31:28

Nopar for Trading and Investment Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nopar for Trading and Investment Company veröffentlichte am 15.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 JOD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,040 JOD beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

