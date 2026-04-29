Nopar for Trading and Investment Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nopar for Trading and Investment Company äußerte sich am 26.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Nopar for Trading and Investment Company hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 JOD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 JOD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at