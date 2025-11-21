|
NorAm Drilling AS Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
NorAm Drilling AS Registered hat am 19.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 NOK gegenüber 0,210 NOK im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NorAm Drilling AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 241,6 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 284,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
