NorAm Drilling AS Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NorAm Drilling AS Registered hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 NOK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat NorAm Drilling AS Registered 254,7 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 285,5 Millionen NOK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at