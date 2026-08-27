NorAm Drilling AS Registered präsentierte Quartalsergebnisse

NorAm Drilling AS Registered hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,820 NOK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 277,5 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 257,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at