NorAm Drilling AS Registered veröffentlichte am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 NOK gegenüber 0,910 NOK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 300,1 Millionen NOK, während im Vorjahreszeitraum 241,6 Millionen NOK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at