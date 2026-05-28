Norben Tea Exports hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Norben Tea Exports ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Norben Tea Exports die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,51 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,880 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Norben Tea Exports 14,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,200 INR beziffert. Im Vorjahr waren -0,150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 80,69 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 76,52 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at