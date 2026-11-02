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02.11.2026 06:31:29
Norben Tea Exports legte Quartalsergebnis vor
Norben Tea Exports hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 0,48 INR gegenüber 0,070 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,9 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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