Norben Tea Exports öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Norben Tea Exports hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 INR, nach 0,220 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,9 Millionen INR – ein Plus von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Norben Tea Exports 12,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at