Norbit ASA Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Norbit ASA Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,06 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,67 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 791,1 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 556,1 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,34 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,94 NOK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,50 Milliarden NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,75 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 6,37 NOK gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 2,50 Milliarden NOK geschätzt.

